Nerazzurri subito in campo dopo la decima vittoria in campionato, arrivata ieri al Dall'Ara contro il Bologna

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Bologna, i nerazzurri quest'oggi sono scesi in campo al Suning Training Centre di Appiano Gentile. La squadra di Simone Inzaghi si sta preparando in vista della sfida in trasferta contro l'Atletico Madrid che si terrà mercoledì 13 marzo alle 21:00, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.