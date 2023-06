Il centrocampista classe 2002, reduce da una positiva stagione in prestito al Renate, è pronto a cambiare nuovamente aria

Reduce da una positiva stagione in prestito al Renate, in Serie C, Niccolò Squizzato è pronto a lasciare nuovamente l'Inter. Questa volta, però, a titolo definitivo: secondo quanto riporta TuttoC.com, il centrocampista classe 2002 si trasferirà al Pescara, con cui firmerà un contratto triennale.