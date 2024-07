Quella che sta per iniziare sarà una stagione molto lunga e dispendiosa per l'Inter. "Chiamatela pure la stagione infinita: inizierà il 17 agosto in Italia e si concluderà, nella più rosea delle previsioni, il 13 luglio, dall’altra parte del mondo, negli Stati Uniti. Non per tutti, ma per qualcuno sì. Da noi sarà così per Inter e Juventus, le uniche due italiane impegnate nel Mondiale per club al debutto tra un anno, oltre che in campionato, Champions, Supercoppa Italiana e Coppa Italia. Una maratona da 69 partite complessive, ammesso che entrambe arrivino in fondo in tutti i tornei (difficile) con un minimo di 51, che comunque non sono poche. La Juve ci arriva più riposata, dopo una stagione senza coppe e senza Supercoppa (ma con una finale di Coppa Italia), l’Inter un po’ meno, avendo giocato 4 competizioni (con eliminazione precoce agli ottavi di Champions e di Coppa Italia). Una stagione anomala, cui va aggiunto il fatto che molti giocatori hanno fatto l’Europeo e altri sono impegnati in Coppa America: se il nerazzurro Lautaro e il bianconero Douglas Luiz dovessero restare in corsa fino alla finale (15 luglio) avranno a malapena il tempo di fare le ferie prima di iniziare il tour de force. No, non sarà una stagione come le altre: imporrà una gestione alternativa", commenta La Gazzetta dello Sport che poi entra nello specifico lato Inter: