«Di certo ha dimostrato di essere all’altezza, ha ottenuto risultati importanti nonostante l’eredità di Conte non fosse facile da gestire. A me sorprendono un po’ gli spostamenti dell’assetto societario così come la facilità con cui certi pilastri della squadra vengono mandati via come è accaduto con Lukaku . Questo cinismo rispetto ai legami mi pesa».

«Calha è uno che spero non vada via mai. In realtà io spero non vada via nessuno, a partire da Barella che per me è uno dei giocatori più forti del mondo in questo momento. E poi Lautaro, un grandissimo. Siamo una squadra potente, per questo mi auguro non venga tutto deciso dal mercato».