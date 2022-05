L’Inter chiude la sua stagione a San Siro: “1.128.377 grazie”

Il club nerazzurro ringrazia gli spettatori che in totale sono stati presenti al Meazza in questa stagione

L'Interha chiuso la sua stagione a San Siro con una vittoria. E in un'annata nella quale il covid ha anche dimezzato i posti disponibili al Meazza (solo in un secondo momento si è passati al 75% e poi alla totalità dei posti disponibili) i tifosi nerazzurri hanno fatto sentire alla squadra tutto il loro sostegno. Per questo il club nerazzurro, per il numero totale degli spettatori presenti allo stadio nelle casalinghe ha voluto ringraziare chi c'è stato. "1.128.377 grazie", è il messaggio del club interista per i tifosi che sono stati in questa stagione più di un mln. Nella gara di oggi, ultima della stagione e quella che probabilmente avrebbe segnato la consegna dello scudetto al Milan, gli spettatori sugli spalti sono stati 71.109.