Conte: “Quando iniziamo a mollare qualcosa facciamo fatica, non possiamo mai…”

Antonio Conte dopo il pareggio della sua Inter a Lecce: “Sicuramente le occasioni per fare gol e vincere la partita le abbiamo avute. Eravamo stati anche bravi a sbloccare una partita che stava diventando difficile e poi il Lecce ha pareggiato. Sul gol potevamo fare qualcosa in più. Penso che siamo una squadra che deve andare al massimo dei giri. Nel momento in cui rallentiamo o abbassiamo la velocità… ad una velocità di crociera non riusciamo a portare a casa i tre punti. A prescindere non possiamo abbassare il livello di niente. Nella fase di possesso e in quella di non possesso. Quando iniziamo a mollare qualcosa facciamo fatica. Il girone di andata si può spiegare in questa maniera: abbiamo sempre dato tutto in ogni partita, attenti ai dettagli, in ogni momento eravamo determinati. Fa parte di un percorso di crescita e noi dobbiamo capire che partite come queste devono essere vinte. Abbiamo lasciato due punti a Firenze. Purtroppo sono degli step. Ci deve essere un insegnamento per cercare di migliorare”.

(Inter TV)