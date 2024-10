Inter-Stella Rossa, pagelle CdS: “Top Lautaro, c’è un solo rimandato”

Voti alti quasi per tutti secondo il Corriere dello Sport in merito all'Inter, vittoriosa per 4-0 contro la Stella Rossa

Matteo Pifferi Redattore 2 ottobre - 14:15

Voti alti quasi per tutti secondo il Corriere dello Sport in merito all'Inter, vittoriosa per 4-0 contro la Stella Rossa a San Siro. Il voto più alto è per Lautaro Martinez (voto 7,5): "Bastava sbloccarsi, come successo a Udine, per cominciare a segnare a ripetizione. Detto, fatto e in sette minuti colpisce anche la Stella Rossa prima di procurarsi il rigore e cederlo a Taremi"