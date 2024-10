Biglietti ancora a disposizione per la gara di Champions League di stasera: come fare per acquistarli

Torna la Champions League a San Siro, torna l'atmosfera unica e speciale delle notti europee: l'Inter è pronta a scendere di nuovo in campo davanti ai tifosi nerazzurri nella seconda giornata della massima competizione europea. Gli uomini di Simone Inzaghi si preparano ad affrontare la Stella Rossa nel primo match casalingo della Champions League 2024/25: la sfida è in programma alle ore 21:00 di martedì 1 ottobre. Un appuntamento imperdibile per i tifosi nerazzurri, chiamati a riempire San Siro e a sostenere l'Inter in una sfida dal grande fascino, come tutte le gare della nuova Champions League.