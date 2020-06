Skriniar out, chance per Godin e D’Ambrosio. A Parma sarà Stellini a guidare l’Inter in panchina

L’Inter dovrà fare a meno di Skriniar per tre partite, dopo l’espulsione rimediata col Sassuolo. E per la trasferta di Parma anche il tecnico Conte è squalificato.

“Skriniar ne salterà tre di fila, aprendo possibilità per chi, come D’Ambrosio e soprattutto Godin, non aveva trovato alcuno spazio in queste prime gare dopo lo stop. Insomma, dietro non scatta l’emergenza, se non quella di ritrovare una solidità perduta: nelle ultime cinque di campionato, dal derby in poi, l’Inter ha sempre incassato gol”, si legge su La Gazzetta dello Sport.

“Da domani si tornerà a lavorare anche su questo, dopo la giornata concessa ai giocatori per “staccare”, in un periodo in cui le pause saranno poche e le tossine psicologiche da smaltire molte (ieri ad Appiano c’erano solo gli infortunati Sensi, Vecino e Brozovic, il più vicino al recupero). Mercoledì i giocatori sono usciti da San Siro molto demoralizzati, anche quelli che i tifosi sono abituati a vedere sempre col sorriso, come Lukaku o Young. Per non parlare di Conte, che a Parma dovrà stare in tribuna, lasciando il “comando” a Stellini, al debutto su una “panchina” di A dopo le esperienze con il Genoa Primavera e l’Alessandria in C. Servirà un “rimbalzo” immediato, per non rischiare di finire nel solito vortice del finale di stagione interista.