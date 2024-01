Inter, Steven Zhang presente ieri a un evento Moncler a Shanghai

I dubbi sul futuro societario dell'Inter presto troveranno risposte. Steven Zhang dovrà scoprire le carte a stretto giro, considerando l'ormai imminente scadenza del prestito concessogli da Oaktree, eventualmente da rifinanziare. Il presidente nerazzurro, che in questi mesi è in Cina per occuparsi più da vicino della gestione di Suning, ha segue da lontano gli sviluppi sul piano sportivo, come dimostra anche l'esultanza social post Inter-Verona.