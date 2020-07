Padovan: “Da Conte stilettata alla mentalità dell’Inter che secondo lui non è cambiata”

Le parole di Antonio Conte sono da intendere come un messaggio rivolto al club nerazzurro. Giancarlo Padovan, su Skysport ha detto la sua sulle dichiarazioni dell’allenatore, pronunciate nel post gara contro la Fiorentina. Il giornalista ha sottolineato: «Lui dice che gli hanno insegnato a vincere sempre e che arrivare secondi è essere primi tra i perdenti. Questa è una stilettata alla mentalità interista che secondo lui non è cambiata. Io credo che qualcosa sia cambiato. Il secondo posto ha la medaglia d’argento ed è ottimo piazzamento da cui partire per la prossima stagione magari. Lui è abituato a partire dal sesto posto e andare a vincere ma non può andare sempre così, nonostante la Juve abbia avuto qualche difficoltà ha comunque avuto più regolarità e ha controllato il campionato. L’Atalanta sembra più vogliosa di arrivare seconda, con queste dichiarazioni Conte depotenzia e scarica l’ambiente».

(Fonte: SS24)