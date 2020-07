VIDEO / Inter, Conte: “Secondo posto? La storia la scrive chi vince, gli altri la leggono”

“L’importante è arrivare sempre il più in alto possibile, questo i ragazzi lo sanno. L’obiettivo è questo, se mi parlate dell’importanza del secondo posto, terzo o quarto, dico che il secondo è il primo dei perdenti. La storia la scrive chi vince, rimane scritto quello. Abbiamo la Champions ok, ma dire ‘sono arrivato secondo’ non mi cambia la vita ed è giusto che non mi cambi la vita. Chi vince scrive la storia, gli altri al massimo vanno a leggerla”.

Intervenuto nel post partita di Inter-Fiorentina, Antonio Conte ha risposto così in merito alla domanda sulla lotta al secondo posto.