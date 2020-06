Repubblica – Inter, poca voglia di ricominciare: troverà stimoli? E Lautaro resta un’incognita

Prosegue la preparazione dell’Inter di Antonio Conte in vista della ripresa degli impegni ufficiali. Repubblica presenta un’atmosfera in casa nerazzurra con diversi dubbi:

“L’Inter ha vissuto in maniera strana la lunga parentesi del virus. La società non ha mai trasmesso troppa voglia di ricominciare, nonostante sia in corsa su tre fronti, e molti giocatori hanno vissuto giorni preoccupati se non spaventati a cominciare da Lukaku, in pensiero per la mamma malata di diabete.

L’Inter è anche la squadra che potenzialmente fra recuperi e coppe avrà più partite da giocare durante l’estate e se ne sta lamentando, ma intanto dovrà trovare un metodo e degli stimoli, magari pensando che il calendario è molto più agevole di quello di Juve e Lazio e che Eriksen potrebbe diventare una soluzione, se Conte saprà trovargli una collocazione tattica. L’incognita è Lautaro: con quale spirito ci si dedica alla causa, sapendo che Messi sta per accoglierti alla sua corte?“.