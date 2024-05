Due facce della stessa medaglia. Da una parte la squadra che si gode la meritata festa dopo aver conquistato il ventesimo scudetto e cucito la seconda stella sulla maglia, al termine di una stagione trionfale in campionato. Dall’altra il countdown per Zhang, che entro domani sera deve restituire i 375 milioni, interessi compresi, a Oaktree se non vuole perdere il controllo dell’Inter.