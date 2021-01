Inter, successo meritato: nuova carica per la corsa scudetto, premiata la scelta di Conte

Vittoria in rimonta per l’Inter, che batte il Milan 2-1 e si guadagna l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Un successo più che meritato, secondo La Gazzetta dello Sport:

“L’Inter ha meritato oltre le isterie. Il gol di Ibra è stato l’unico tiro dei rossoneri tra i pali, contro i 10 dei nerazzurri, che si rituffano nella corsa scudetto caricati a mille. Ma non solo nel morale. Conte, che si è schiantato spesso contro squadre chiuse, come l’Udinese, nel rispetto dogmatico del 3-5-2, ieri, nella ripresa, ha osato opportunamente il 4-3-1-2, con un ottimo Sanchez dietro alla Lu-La e ha sbancato. Una via che merita di essere battuta con più convinzione, un modulo che potrebbe far rifiorire lo stesso Eriksen, se resterà. Se l’Inter, alla fisicità e alla solidità note, aggiungerà una migliore rifinitura, finora la lacuna tattica più evidente, diventerà ancor più candidata al titolo. […] È l’Inter che mostra le linee di gioco più solide, la palla esce bene e veloce e trova buone sponde in Sanchez che si muove tantissimo in orizzontale per aiutare il palleggio. I frequenti cambi di gioco trovano sempre spazi da attaccare. […] La spallata tattica porta al pareggio di Lukaku su rigore (26′) e al finale arrembante“.