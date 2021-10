Inter al lavoro per il rientro dei sudamericani a Roma. Lautaro dopo lo stop…

Gli aggiornamenti sulla situazione del Toro e in generale sul rientro dei sudamericani in Italia per la Lazio

“Se anche lo stop fosse dovuto soltanto di un affaticamento, la prospettiva per Inzaghi sarebbe, comunque, quella di veder tornare indietro un giocatore in condizioni precarie. Peraltro, l’Inter si sta adoperando perché tutti i sudamericani riescano a rientrare in Italia nella giornata di venerdì prossimo, direttamente su Roma, alla vigilia del match con la Lazio. In quelle ore verranno fatte delle valutazioni per capire chi possa scendere in campo all’Olimpico. E per Lautaro, a questo punto, l’opzione più probabile sarebbe quella del forfait . A meno che non venga liberato in anticipo dall’Argentina”, si legge.