Sky – Inter, sudamericani in viaggio: questa sera a Roma. Inzaghi ha il piano B

Sudamericani in queste ore in viaggio direzione Roma dove raggiungeranno i compagni in albergo

Gianni Pampinella

Simone Inzaghi dovrà fare scelte di formazione molto attente in vista della gara con la Lazio. Il tecnico nerazzurro ha un problema di non poco conto e che riguarda il rientro dei sudamericani. Secondo quanto riporta Sky Sport, i cinque giocatori impegnati nella qualificazione ai Mondiali in Qatar (Lautaro, Correa, Vecino, Vidal e Sanchez), sono in questo momento in viaggio e dovrebbero arrivare tutti questa sera nell'hotel dell'Inter a Roma.

Se ce la facessero potrebbero dormire in albergo e provare a recuperare un po' di fuso orario. Intanto Inzaghi avrebbe pronto un Piano B e si chiama Ivan Perisic. Se non dovesse farcela Lautaro, il croato potrebbe giocare in coppia con Dzeko.

(Sky Sport)