CorSera – L’Inter domina un tempo, poi si suicida: giochi riaperti

Il Corriere della Sera analizza il derby perso dall'Inter in rimonta dopo il gol di Perisic. La doppietta di Giroud riapre i giochi

"Il calcio è il gioco del Diavolo. Quando l’Inter pensa di avere in mano il derby e lo scudetto, si sveglia dal torpore il gigante Oliviero, Olivier Giroud, 35 anni compiuti, tra i peggiori in campo sino a quel momento. Il francese, che segna solo a San Siro, firma nel giro di tre minuti la doppietta che fa saltare il banco e stravolge il campionato". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito al derby vinto dal Milan in rimonta. "L'Inter si suicida sul più bello, dopo aver dominato sino all’intervallo e aver controllato il primo pezzo di ripresa. I giochi sono riaperti. La banda di Inzaghi resta in testa alla classifica, con un punto di vantaggio e una gara da recuperare, ma bisognerà vedere quanto peserà sulla testa e sulle gambe questo improvviso e doloroso rovescio nella sfida più sentita e nella settimana che ne porta altre due cruciali: quella romantica con Mourinho in Coppa Italia martedì e la trasferta a Napoli sabato", aggiunge poi il quotidiano.