FOTO – Inter, il Sun elogia Lukaku: “Sembra incredibilmente in forma”

Dopo una stagione complicata, Romelu Lukaku ha scelto di tornare all'Inter. L'attaccante belga si è messo subito al lavoro per tornare al top della forma e i risultati sono alla luce del sole. Alcuni scatti postati dal club nerazzurro vedono un big Rom in splendida forma come sottolinea anche il Sun. "Sembra incredibilmente in forma a poco più di una settimana dall'inizio della stagione".