Inter, la svolta da primo posto è passata anche da un paradosso

La formazione nerazzurra ora in testa alla classifica è tutta un'altra squadra rispetto a quella che ha iniziato la stagione

L'Inter viaggia a ritmo spediato in testa alla classifica, e la differenza tra la squadra sicura di oggi e quella svagata di inizio anno è evidente. Per il Corriere dello Sportla svolta tattica impressa da Conte passa anche da un paradosso: "La svolta si vide, netta, a Reggio Emilia quando - non va dimenticato - l'Inter aveva di fronte un Sassuolo che all'epoca dei fatti, si presentava all'appuntamento da secondo in classifica con 18 punti, tre in più dei nerazzurri. Conte mise in campo un 3-5-2 classico ma, soprattutto, l'idea di alternare momenti di aggressione all'avversario (con molta più cura nelle marcature preventive) ad altri in cui si lasciava il boccino in mano al Sassuolo per chiudersi a riccio e ripartire. Quello è stato il filo che ha guidato la svolta, pur a costo di qualche paradosso come il possesso palla extralarge dello Spezia a San Siro".