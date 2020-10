Inter, oggi giornata di tamponi: si è rivisto Conte. Domani l’unico vero allenamento pre-Milan

Giornata di tamponi per l’Inter di Antonio Conte. Come spiega La Gazzetta dello Sport, oggi tutti i nazionali nerazzurri – che rientreranno alla base dopo i vari impegni con le selezioni dei loro Paesi – si sottoporranno al test per il Covid-19 alla Pinetina: in caso di negatività, domani potranno fare l’unico vero allenamento collettivo pre-derby.

Ieri si è rivisto nel Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile anche il tecnico nerazzurro, in vacanza per qualche giorno come concordato col club. Rientrati ieri anche Pinamonti, Brozovic e Hakimi: i primi due si sono sottoposti subito al tampone, mentre il marocchino lo farà oggi.