Inter, domani altro giro di tamponi in vista della gara col Genoa

La squadra nerazzurra, dopo che il coronavirus ha colpito parte della dirigenza, si sottoporrà a controlli intensificati

Ieri la notizia della dirigenza dell'Inter contagiata dal Covid19. C'era grande allarme per la squadra, ma è subito stato chiarito che non c'erano stati contatti dei dirigenti con la squadra. Dai tamponi effettuati nella giornata di ieri sono arrivati risultati positivi, nel senso che nessuno dei giocatori nerazzurri è stato contagiato.

Come vi avevamo già raccontato ieri, in queste ore - con i giocatori in isolamento fiduciario - saranno comunque intensificati i controlli. Il gruppo squadra sarà sottoposto ad un nuovo giro di tamponi già domani, nel consueto controllo a poche ore dalla sfida del Meazza contro il Genoa.