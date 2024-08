Mancano sette giorni all'esordio in campionato per l'Inter. I campioni d'Italia hanno l'ambizioso obiettivo di difendere il tricolore in quella che si preannuncia una stagione lunga e difficile dal punto di vista delle energie fisiche e mentali. Intanto dall'infermeria arrivano buone notizie per Simone Inzaghi che già a Genova potrebbe avere a disposizione sia Taremi che Arnautovic.

"L ’iraniano ha bruciato le tappe, martedì dovrebbe tornare in gruppo. E l’attaccante sarà in grado di garantire per l’esordio in campionato una mezzora, appunto, i minuti necessari per dare il cambio a Lautaro. Un cambio potrebbe essere una buona opzione anche per Thuram, per la verità. Per il francese, ancor più che per gli altri, il test di domani a Londra sarà importante. Ma dietro di lui Inzaghi dovrebbe poter contare - salvo contrattempi ulteriori - pure su Arnautovic. Insomma: l’emergenza pare rientrata".