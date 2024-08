"Un po' come se si fosse a Parigi, sulla pista dello Stade de France, pronti ai blocchi di partenza per la finale dei 100 metri piani. Lautaro Martinez è stato chiamato a dieci giorni di scatto: deve avviarsi subito, mettersi in moto senza perdere un attimo, perché la linea del traguardo è lì, ormai a sette giorni di distanza, e c'è bisogno che lui metta il torso davanti. È necessario, in buona sostanza, che sia pronto per un'altra partenza, quella della Serie A, fissata per sabato 17 agosto al "Ferraris" contro il Genoa". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito a Lautaro Martinez, tornato da pochi giorni dalle vacanze ma chiamato subito agli straordinari.