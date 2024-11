Solo una volta ha superato la mezz’ora di gioco. I dati, inoltre, confermano la poca incisività nell'area piccola: Taremi ha tirato in porta due volte in 232 minuti (81esimo in Serie A) ed è 73esimo per gol attesi (0,9 di media). Davanti a lui ci giocatori come Zortea, Tchaouna e Pierotti. Meglio in Champions: Taremi ha giocato dal 1’ in tutte le partite, si è distinto con un pugno di giocate da rifinitore – soprattutto contro l’Arsenal – e ha sfornato due assist contro la Stella Rossa. Il primo gol in nerazzurro è arrivato su rigore. Non male, ma lo staff si aspettava qualcosina in più. Soprattutto dopo averlo visto segnare 91 reti a Oporto", si legge.