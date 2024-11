Finora Taremi ha giocato meno del previsto. Ma come mai? Scrive Calciomercato.com: "Non è tempo per giudizi definitivi, siamo appena alla nona di campionato e le somme le tireremo sicuramente più avanti, ma dopo l’impatto che Taremi aveva avuto soprattutto nel precampionato, nessuno avrebbe immaginato di vederlo in campo con un minutaggio così ridotto. Questione di fiducia da parte di Inzaghi? O finora Taremi ha pagato l’angombrante presenza di Lautaro Martinez? Il capitano nerazzurro si è presentato in netto ritardo di condizione e si è deciso di metterlo in forma facendolo giocare".