Inter, tegola incredibile: la notizia che Conte non voleva ricevere proprio ora è arrivata

Proprio quando sembrava tornato un giocatore importante per questa Inter, con tanto di ritorno al gol nella “sua” Firenze, ecco che anche Borja Valero va ai box. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il centrocampista spagnolo ha rimediato un affaticamento al polpaccio che lo mette a serio rischio per la sfida di sabato contro il Genoa a San Siro. Una tegola non da poco in un reparto, il centrocampo, già decimato da tantissimi infortuni:

“«Ho già l’ansia», ha ammesso Conte, domenica sera al Franchi. Il pensiero era rivolto alle squalifiche (erano diffidati e contro la Fiorentina sono stati ammoniti) di Brozovic e Lautaro. Ai guai, però, si aggiungono altri guai, tenuto che, in vista del Genoa, ultima gara dell’anno, sono da verificare anche le condizioni di Borja Valero e Bastoni, entrambi usciti acciaccati. A preoccupare è soprattutto lo spagnolo, che lamenta un affaticamento al polpaccio, quindi in una zona delicata. Solo nelle prossime ora si capirà se potrà recuperare e non c’è grande ottimismo. In caso contrario, l’unico vero centrocampista abile e arruolabile sarebbe Vecino“.

(Fonte: Corriere dello Sport)