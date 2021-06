CdS- Inter, telefonata dall’agente di Calhanoglu: la posizione dei nerazzurri

Il trequartista turco, che non rinnoverà il contratto in scadenza con il Milan, non ha ancora trovato squadra

Fabio Alampi

Il futuro di Christian Eriksen cambia necessariamente le strategie di mercato dell'Inter: nel caso in cui il centrocampista danese fosse costretto a non giocare più la dirigenza nerazzurra dovrà trovare un sostituto. Tanti i nomi al vaglio, con procuratori pronti a offrire i propri assistiti. Secondo il Corriere dello Sport "in viale Liberazione è arrivata anche una telefonata esplorativa di Stipcic, agente di Calhanoglu".