Ts – Inter, i tempi cupi sembrano essere passati. Lautaro? In questi giorni Baccin…

Dopo la gara di Champions contro il Barcellona, Lautaro Martinez si è sbloccato anche in campionato. Lì la rete mancava dal 30 agosto e, nonostante ciò, il Toro ha sempre offerto ottime prestazioni. "Un principesco Lautaro Martinez - 62 gol in Serie A con maglia dell’Inter così come Diego Milito -, assecondato dagli scudieri Barella e Calhanoglu ha chiuso un mini ciclo perfetto dell’Inter che oggi può forse definitivamente definirsi uscita dalla crisi vissuta a settembre", sottolinea Tuttosport.

"I tempi cupi sembrano essere passati. Lo si vede anche dall’atteggiamento dei giocatori in campo: la tensione che si leggeva sui loro volti il mese scorso è sicuramente svanita. A proposito di Lautaro, in questi giorni il vice ds nerazzurro Baccin si trova in Argentina per osservare possibili nuovi "Martinez" da portare ad Appiano".