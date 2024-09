VIDEO / Inter, tutti i dettagli della terza maglia 2024/25. È in vendita da oggi

Da oggi, giovedì 12 settembre, è in vendita la terza maglia 2024/25 dell'Inter: ecco il video di presentazione della maglia

Da oggi, giovedì 12 settembre, è in vendita la terza maglia 2024/25 dell'Inter . Ecco il video condiviso proprio dal club nerazzurro in cui si vedono anche i dettagli della nuova divisa:

Dopo il lancio avvenuto ad agosto all’interno della narrativa di Nike, “Together We Rise”, è ora disponibile in vendita il terzo kit dell’Inter per la stagione 2024-25.