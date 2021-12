Inter, puoi chiudere in testa il girone di andata: Inzaghi lo sa. Calhanoglu…

I nerazzurri battono 2-0 lo Spezia e conquistano la terza vittoria consecutiva, portandosi a -2 dalla vetta

L'Inter batte 2-0 lo Spezia grazie al gol di Gagliardini nel primo tempo e al rigore trasformato da Lautaro nella ripresa, conquista la terza vittoria consecutiva e si porta a -2 dalla vetta. L'obiettivo primo posto, secondo Repubblica, è sempre più vicino: "Dalla sconfitta contro la Lazio, i nerazzurri hanno vinto otto delle dieci partite giocate fra Serie A e Champions, pareggiandone due. E hanno aggiornato il loro record in casa: dall'inizio della scorsa stagione, 22 vittorie, 3 pareggi, una sconfitta sola. [...] Dopo la Roma all'Olimpico, e il Real a Madrid, i nerazzurri incontreranno Cagliari, Salernitana e Torino. L'occasione per finire il girone in testa è lì da prendere. Lo sa Inzaghi, e lo sa San Siro che lo esalta".