Inter, 13 gol di testa: prima in Europa su questo dato. Bastoni, una prima volta

Skriniar ha messo a segno l'assist del compagno di reparto che ha anche segnato il gol del vantaggio nella gara con la Lazio

Confezionato da Bastoni con un assist vincente e infilato in rete da Skriniar. Il gol che ha decretato la vittoria sulla Lazio è stato segnato di testa. Quello segnato dallo slovacco è il tredicesimo gol dell’Inter in questa SerieA segnato tramite 'per mezzo del gioco aereo'. E quella rete vale un record: nessuna squadra in Europa ha segnato di più gol di testa se si prendono in considerazione i maggiori cinque campionati europei. Per Skriniar si tratta della terza rete in 18 presenze in campionato, tutte e tre segnate di testa. Stesso numero di gol segnato nella scorsa stagione ma in 32 partite giocate in Serie A.