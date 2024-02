Con la rete che ha sbloccato la gara contro la Salernitana Marcus Thuram ha realizzato 10 gol in 24 presenze in questo campionato. L’attaccante è diventato solo il secondo francese a raggiungere la doppia cifra di reti con la maglia dell’Inter in Serie A dopo Youri Djorkaeff (14 reti in 33 incontri nel 1996/97).