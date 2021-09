Inter, anche con l’Atalanta tutto esaurito. Nerazzurri primi per media spettatori

I tifosi nerazzurri hanno ripreso la vecchia abitudine di riempire San Siro

Come sempre i tifosi nerazzurri rispondono presente. È già successo contro il Bologna e si ripeterà con l'Atalanta, ovvero riempire in massa San Siro. "Di sold out in sold out, come se il tempo non fosse mai passato da queste parti. Il pubblico interista ha ripreso la vecchia abitudine di riempire in massa San Siro e così contro l’Atalanta, come già successo contro il Bologna in campionato e contro il Real Madrid in Champions League, stasera sarà praticamente tutto esaurito allo stadio Meazza".