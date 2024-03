In Serie A i nerazzurri hanno vinto 1-0 in casa contro la Juventus, 4-2 sul campo della Roma, 4-0 in casa contro la Salernitana, 4-0 a Lecce e 4-0 a San Siro contro l'Atalanta, mentre in Champions League hanno battuto 1-0 in casa l'Atletico Madrid nel match valido per l'andata degli ottavi di finale.