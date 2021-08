Gds – Inter, i tifosi mettono nel mirino anche Lukaku. Il silenzio di Zhang…

Delusi e arrabbiati. I tifosi nerazzurri mettono nel mirino anche big Rom dopo le aspre critiche rivolte alla proprietà

Delusi e arrabbiati. Dopo le dolorose partenze di Conte e Hakimi, i tifosi dell'Inter devono salutare un altro pezzo da 90 e uno dei maggiori artefici dello scudetto: Romelu Lukaku. Nel mirino dei tifosi è finita la proprietà, ieri nel corso dell'amichevole contro il Parma hanno intonato cori contro Zhang. "A fotografare la turbolenta realtà in cui si è ritrovata l’Inter in quest’estate di dolorose cessioni e sacrifici non programmati è il popolo del web. Tutti contro Suning e il presidente Zhang", sottolinea la Gazzetta dello Sport.