Inter, tocca a Lautaro. Il Giorno: “Chissà che una volata top non convinca il Barça a…”

Occhi puntati, di nuovo, su Lautaro Martinez. L’argentino è chiamato a rispondere alle ultime critiche dopo la brutta prova di Napoli e ne avrà l’occasione stasera contro la Sampdoria. Soprattutto per aiutare l’Inter in zona gol, come scrive Il Giorno: “Può incidere molto la condizione di Lautaro Martinez, tartassato da critiche inevitabili dopo una serata disastrosa in Coppa, nel pieno di una trattativa di mercato con il Barcellona in fase di stallo ma non tramontata. Però a mister 111 milioni che si chiede di essere protagonista. Chissà che una volata di fine stagione con numeri in linea con le roboanti attese non convinca i catalani a sborsare l’enorme cifra o ad avvicinarsi tanto da convincere Zhang a mollare la presa e lavorare sul successore“, scrive il quotidiano.