Inter, Tonali dopo Kulusevski? Paratici prepara un nuovo sgarbo a Marotta

L’Inter accelera per Sandro Tonali, la Juventus risponde e tenta il controsorpasso decisivo. Il gioiellino del Brescia resta in cima alla lista dei desideri di Fabio Paratici, che vorrebbe strapparlo alla concorrenza di Marotta.

Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, la Juventus vorrebbe chiudere l’operazione sulla falsariga di quella di Kulusevski per il secondo sgarbo all’Inter. Ora i bianconeri cercano l’accordo con il Brescia, che continua a chiedere 40 milioni e non è disposto a fare sconti. Una cifra considerata troppo elevata dalla ‘Vecchia Signora‘, che lavora sui bonus per trovare l’intesa.