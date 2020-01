Dopo Lukaku e Kulusevski, continua Inter-Juve anche sul mercato: due le prossime tappe

Inter e Juve si sfidano per il titolo d’inverno e non solo. Le due squadre sono pronte a darsi battaglia per tutto il campionato, ma anche per gli obiettivi di mercato comuni. E non sono pochi.

“La sfida per il titolo di campione d’inverno è lì, davanti agli occhi, a portata di una partita. Inter e Juve, Juve e Inter, Conte e Sarri, Marotta e Paratici, duello infinito. Che vale per l’oggi e il domani. Sul campo e sul mercato. Forse siamo all’inizio di una lunga corsa a tappe, c’è chi azzarda possa addirittura caratterizzare il decennio appena iniziato. Presto per dirlo. Non è presto, però, per sottolineare come la sfida sia totale. Lo è stata l’estate scorsa su Lukaku, qualche settimana fa per Kulusevski. Le prossime tappe si chiamano Tonali e Chiesa. E non saranno le uniche“, spiega Gazzetta.it.