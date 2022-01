Inter, top e flop TS: Sensi, e adesso? Brilla Sanchez, delude Vecino

I migliori e i peggiori dell'Inter di Simone Inzaghi che ieri ha vinto in Coppa Italia contro l'Empoli ai supplementari

I migliori e i peggiori dell'Inter di Simone Inzaghi che ieri ha vinto in Coppa Italia contro l'Empoli ai supplementari. Secondo Tuttosport, il migliore in campo è stato Alexis Sanchez: voto 7,5 per il cileno. “Tarantolato: segna con uno stacco poderoso e serve l’assist del 3-2”. Da 7 anche Dumfries e Ranocchia, oltre all’uomo decisivo Sensi . “Con un piede alla Samp, entra, dà la carica e segna il gol qualificazione: e adesso?”, si legge.

Il peggiore in campo è Matias Vecino, da 5 in pagella per il quotidiano: “Tocca a lui rimpiazzare Brozovic in un ruolo che ha ricoperto ultimamente in nazionale: non è un regista, fa il mediano non bene”, si legge. Da 5,5 anche Radu, Dimarco, Gagliardini e Darmian.