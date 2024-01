L’Inter di Inzaghi al top: Lautaro trascinatore, fattore Calhanoglu e Tikus…

INTER AL TOP

La squadra di Simone Inzaghi ha chiuso il girone di andata con 48 punti in classifica, frutto di 15 vittorie e 3 pareggi. Nell’era dei tre punti a vittoria, soltanto due volte i nerazzurri ne avevano raccolti di più dopo le prime 19 partite giocate in un singolo torneo di Serie A: 51 nel 2006/07 e 49 nel 2007/08. L’inter va a segno da 27 partite consecutive in Serie A: si tratta della serie realizzativa in corso più lunga tra le squadre di questo campionato: più del doppio rispetto a qualsiasi altra avversaria.