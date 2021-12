GdS – Inter, contro il Torino senza Barella: pronti almeno tre cambi

Almeno tre cambi pronti in casa Inter per la sfida contro il Torino di mercoledì. Uno in difesa, uno in centrocampo e uno in attacco

Alessandro Cosattini

Simone Inzaghi continua a ruotare i suoi visti gli impegni ravvicinati. Ecco le ultimissime dalla Gazzetta dello Sport: "Contro il Torino torna Skriniar dal 1', Sanchez sta attraversando un ottimo momento ma dovrebbe essere schierata la coppia Dzeko-Lautaro. Squalificato Barella, entra in diffida Calhanoglu". Ballottaggio Gagliardini-Vidal per sostituire Nicolò in mediana.