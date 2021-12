Inter, oggi Zhang si è collegato dalla Cina. Ecco chi era presente e cosa ha detto

Oggi il presidente nerazzurro si è collegato dalla Cina per rivolgere gli auguri di Natale a tutta la famiglia Inter

Ottavi di Champions e primato in campionato. Nonostante un'estate particolarmente difficile e che ha visto l'addio di elementi fondamentali per la vittoria dello scudetto, l'Inter e in particolare la dirigenza ha saputo reagire. Non può che essere soddisfatto il presidente Steven Zhang. Come riporta Fabrizio Biasin, oggi il presidente nerazzurro "si è collegato dalla Cina per rivolgere gli auguri di Natale a tutta la famiglia Inter. Presenti Marotta, Antonello, Inzaghi e Lautaro in rappresentanza della squadra, oltre a tutti i dipendenti. “Non vedo l'ora di tornare, sono orgoglioso di tutti voi”".