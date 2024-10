Inter-Torino, Calhanoglu sfida Ricci: l’aspetto che può fare la differenza

Il turco tra i migliori nel suo ruolo in tutta Europa sfida il nuovo che avanza e che ha altrettanta voglia di imporsi

Si legge sulla Gazzetta dello Sport: Calha ha raggiunto una maturità in campo e una continuità di rendimento quasi sconosciuta, prima dell’approdo all’Inter. Unisce l’utile al bello, i suoi lanci a tagliare il campo con l’esterno del piede sono ormai un marchio di fabbrica. Stasera però non avrà un compito semplice. Perché incrocerà i piedi con Samuele Ricci, in costante ascesa.