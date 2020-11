Serie A – Inter-Torino, probabili formazioni e dove vederla in tv

RIPRENDE IL CAMPIONATO – Smaltita la pausa per le nazionali è tempo di campionato e di Serie A. Inter-Torino sarà giocata domenica 22 novembre alle ore 15 allo stadio Meazza. La gara sarà visibile su Dazn per tutti gli abbonati alla piattaforma sui vari dispositivi abilitati, come smart TV, smartphone, tablet e notebook.

PROBABILI FORMAZIONI – Antonio Conte, come ogni sosta per gli impegni delle nazionali, dovrà fare la conta dei disponibili. Out Kolarov risultato positivo al tampone per il Coronavirus, torna Lukaku (autore di una doppietta con la nazionale) e si rivede Hakimi.

Questo il possibile schieramento

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti.