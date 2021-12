Inter-Torino, probabile formazione: ballottaggio in mezzo. Riposa Bastoni?

Le possibili scelte di formazione di Simone Inzaghi in vista dell'ultima gara del 2021 contro il Torino

Domani alle 18:30, l'Inter scenderà in campo per l'ultima gara del 2021. La squadra nerazzurra affronterà il Torino di Juric, Simone Inzaghi dovrà rinunciare a Barella squalificato. Secondo quanto riporta Tuttosport, Vidal e Gagliardini si giocano il posto del centrocampista squalificato. In attacco torna la coppia Dzeko-Lautaro con Dimarco che potrebbe far rifiatare Bastoni.