"La sua Inter punta in alto, punta a tutto, non alla sola Champions League come molti si erano affrettati a dire nelle scorse settimane anche perché la rosa, se utilizzata come da manuale inzaghiano, consente di non dover scegliere. Il mister nerazzurro non fa il classico turnover, non inserisce in toto le riserve nelle partite che si suppone contino meno, ma varia gli interpreti secondo incastri tattici utili a sviluppare sempre lo stesso gioco. Ha scelto Inzaghi, di arrivare alla sfida al Torino con una formazione vicina a quella ideale".