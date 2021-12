Inter-Torino, Vidal favorito su Gagliardini. Piccola incertezza pure in attacco

Queste le possibili scelte di Simone Inzaghi in vista dell'importantissima sfida di stasera al Meazza contro il Torino

Ultimo impegno del 2021 per l'Inter: i nerazzurri, stasera alle 18.30, ospiteranno allo stadio Meazza il Torino di Ivan Juric. L'obiettivo della squadra di Inzaghi è quello di concludere quest'anno trionfale con una vittoria, per mantenere soprattutto il distacco in classifica dalle inseguitrici. Queste le possibili scelte del tecnico secondo il Corriere dello Sport, considerata la squalifica di Nicolò Barella: "Il favorito per sostituirlo è Vidal, in vantaggio su Gagliardini. Per il resto, piccola incertezza pure in attacco, ma dovrebbe esserci spazio per il tandem Dzeko-Lautaro, con Sanchez che si accomoderà in panchina".