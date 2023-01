Inter, torna di moda il nome di Chalobah: l’affare ora si può fare, ecco perchè

Il difensore inglese del Chelsea, già seguito dai nerazzurri in estate, potrebbe tornare nel mirino per il dopo Skriniar

Un nome già accostato all'Inter in estate potrebbe presto tornare di moda: quello di Trevoh Chalobah. Secondo il Corriere dello Sport, il difensore inglese del Chelsea potrebbe essere un profilo da tenere in considerazione per un eventuale dopo Skriniar: "Ma chissà che, considerando il corteggiamento della scorsa estate, l'idea per l'immediato non possa essere Chalobah. È vero che, ultimamente, sta giocando parecchio, ma ora al Chelsea i difensori non mancano. E, comunque, è uscito acciaccato dal match con il Liverpool di ieri pomeriggio".