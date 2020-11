GdS: “L’Inter invece di andare avanti sta tornando indietro. Ci sono molti muscoli e poco genio”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport il giornalista Alessandro De Calò ha detto la sua sul momento dell’Inter e sul lavoro di Conte con la squadra nerazzurra:

“Conte ha lavorato alle fondamenta della sua Inter giocandoci sopra in Champions. I risultati – e la qualità del calcio esibito – sono quelli che sappiamo, non esaltanti. In ogni caso si era avvertito uno scatto, una base di partenza sulla quale continuare a costruire. Si pensava che Conte avesse capito cosa aggiungere e che cosa togliere dal suo meccanismo, per farlo funzionare meglio. Credo che l’impasse sia proprio questa. Invece di andare avanti, l’Inter sta tornando indietro, stressata dai suoi limiti, dall’usura e da qualche equivoco importante (Vidal non è l’unico). Il rischio è una deriva tipo quella del Chelsea stagione 2017-18, prima che la squadra fosse consegnata a Sarri. Più di altri allenatori, Conte ha bisogno di giocatori disposti a essere plagiati calcisticamente. Con lui non basta obbedire e questo già segna un primo confine nella squadra. L’altro è dato dalla qualità: ci sono molti muscoli e poco genio alle spalle della trazione anteriore dei Lukaku e Lautaro. Muscoli che propongono un gioco prevedibile e non proteggono abbastanza Bastoni e gli altri della difesa. Come mai la luce degli Eriksen e dei Sensi non ha spazio? Ormai è una domanda retorica. Le risposte arriveranno dal campo”.